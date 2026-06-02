La PAU empieza este martes con un protocolo más riguroso contra dispositivos electrónicos

El Campus de Ourense será el epicentro de las pruebas. El 90% de los estudiantes se examinarán en las facultades de Derecho, Ciencias Empresariales y Turismo, Ciencias e Historia. Mientras que los 134 restantes realizarán la prueba en el IES Cosme López Rodríguez de A Rúa.

Durante tres días -martes, miércoles y jueves- se examinarán de una fase obligatoria con cinco exámenes -Lengua Castellana y Literatura, Lingua Galega e Literatura, Historia de españa o Historia de la Filosofía, Lengua extranjera (inglés, Francés, alemán, italiano o Portugués) y una materia de modalidad según el itinerario de Bachillerato que hayan cursado-. En caso de que lo necesiten, habrá también una fase voluntaria en la que podrán examinarse de hasta tres materias adicionales, para subir su nota de admisión hasta un máximo de 14 puntos.

La gran novedad de este año tiene que ver con la vigilancia. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) actualizó este año los detectores de frecuencias que utiliza para interceptar todo tipo de tecnologías que implican la transmisión de datos, que son útiles contra la IA porque los dispositivos que echan mano de esta necesitan consultar a servidores externos.

Además, otorgó más poder a los profesores encargados de vigilar la prueba para detectar dispositivos que permiten copiar a los estudiantes. Podrán solicitar para su inspección, cuando así lo consideren, cualquier elemento que consideren sospechoso (gafas, calculadores, bolígrafos, etc.).