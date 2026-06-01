Tras superar la PAU, ¿cuáles son las carreras universitarias que ofrecen mayor o menor salida laboral?

Muchos de los jóvenes que desde este martes se presentan a la PAU en Ourense aún no tienen muy claro la carrera que quieren estudiar. Uno de los factores que suelen tomarse en cuenta para elegir la carrera es la facilidad que otorga para incorporarse al mercado laboral.

El informe “Carreras universitarias con mayor empleabilidad en España 2026-2027” presentado por la Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group revela cuáles consideran, tanto estudiantes como empresas, que ofrecen una mayor salida profesional a los universitarios.

Tanto empresas como estudiantes coincidieron en que las carreras relacionadas con la digitalización, la ingeniería y la tecnología, concentran las mayores ventajas competitivas en términos de oportunidades laborales.

Este listado está elaborado con la metodología MaxDiff que combina evidencia empírica, percepción de los agentes del mercado laboral y análisis del contexto económico y educativo.

Estas son las carreras con mayor salida laboral

Carreras como Ingeniería Informática, Ingeniería de Software e Ingeniería de Energías Renovables, son las carreras con mayor salida profesional en España tanto para empresas como estudiantes.

Pese a esto hay algunas diferencias en las percepciones de universitarios y compañías sobre las carreras mejor valoradas. Ambos coinciden en las dos primeras, mientras que para los estudiantes la tercera mejor valorada es la ingeniería en Energías Renovables mientras que las empresas valoran la de Telecomunicaciones como su tercera opción.

Otras carreras como Medicina también son muy bien valoradas por ambas partes.

Estas son las carreras con menor salida laboral

En el otro extremo aparecen las carreras con menor oportunidad de ingresar en el mercado laboral, todas ellas relacionadas con las humanidades. Historia del Arte, Filosofía e Historia ocupan las tres últimas posiciones del listado.

No obstante, el informe subraya que estas disciplinas cuentan con un amplio potencial de desarrollo en el actual mercado laboral, especialmente por su aportación en competencias transversales, pensamiento crítico, comunicación, análisis cultural, comprensión social y capacidad de adaptación.

Por todo ello, el estudio evidencia una elevada coincidencia entre universitarios y empresas respecto a las carreras con mayor empleabilidad, especialmente en ámbitos STEM y sanitarios.

Los resultados confirman además que el empleo "es cada vez más tecnológico y que la transformación digital se ha convertido en un requisito transversal para gran parte del tejido productivo, incluso en sectores tradicionalmente alejados del ámbito tecnológico".