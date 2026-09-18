Pedro Volta, mago e ilusionista: “La IA no puede imitar la magia en directo. En la pantalla es todo muy fugaz”

El mago Pedro Rodríguez-Volta Alén “Pedro Volta” -conocido por su participación en “Got Talent España”-, actuará el domingo 20 a las 18,00 horas en el Auditorio Municipal de Ourense. En su vanguardista espectáculo “Magic Space”, el ilusionista pontevedrés une tecnología y magia.

Pregunta. Su espectáculo combina viajes espaciales con ilusionismo. ¿Cómo surge la idea de una combinación tan singular?

Respuesta. Desde niño me apasionó el espacio. Nací en el 77, año en el que se lanza la sonda Voyager. Eso y que en el salón de mi casa siempre veía especiales de David Copperfield o de Tamariz hicieron que me sintiera atraído por los temas misteriosos. Por eso en el show también juego un poco con la inteligencia artificial, que ahora nos parece como muy mágico, porque desconocemos un poco los mecanismos internos, aunque el humano siempre tiene que poner la primera idea. Una tostadora por muy buena que sea no hace tostadas si nadie pone el pan.

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P. ¿Cómo fue actuar en programas tan conocidos como “Got Talent”?

R. Estuve en la quinta edición y luego me llamaron para la décima. En la primera ocasión, tuve un accidente muy peligroso con un número emulando a Houdini. El truco ya me había dado problemas previamente, cuando casi me mata y llegué a estar cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria. En “Got Talent” no llegó a tanto, aunque es verdad que no pude concluir el truco de forma positiva como yo esperaba, pero la experiencia fue muy buena, porque, al final, en esta vida uno tiene que ir superándose. En la décima edición volví con un número muy tecnológico en el que mediante un holograma mío hacíamos magia en dos sitios a la vez. Luego desparecíamos y volvíamos a aparecer. La gente quedó flipando.

P. ¿Como ve el futuro del sector?

R. Considero que en un show de magia la interacción con el espectador es vital, porque eso es lo que distingue estos espectáculos. Traspasar la cuarta pared con el público hace que la magia sea más verídica. Hay mucho mago de IA en redes sociales que hace cosas imposibles, pero vivirlo en directo es inimitable. En la pantalla los trucos son muy fugaces, dos o tres segundos y se van, son gotas de agua en medio del mar. Un espectáculo en directo con un artista que te cautive es irreemplazable y algo que demanda el público. Nunca antes ha habido tantos espectáculos en directo como ahora, porque la experiencia de vivir algo frente a otro ser humano creo que cada vez será más valioso.

P. ¿Cree que en un mundo cada vez más efímero se valora más el espectáculo físico?

R. Claro, y el sacrificio también. Si yo tengo que trabajar un año para hacer un efecto que dura un minuto, eso lleva un esfuerzo que el público valora.