A la izquierda, Impulsores y responsables actuales del programa de salud bucodental. A la derecha, ejemplar de La Región del 14 de febrero de 1996.

En febrero de 1996, Concepción Álvarez todavía buscaba un taburete para un dentista. Junto a otras familias del colegio de educación especial Miño de Velle, había conseguido reunir tres millones de pesetas para que sus hijos pudiesen recibir atención odontológica. Acababan de lograr el esperado sillón dental, pero aún faltaban aquel asiento y un equipo de limpieza bucal. Así lo recogía La Región el 14 de febrero de aquel año. Treinta años después, Álvarez recuerda el motivo de aquella lucha: “No teníamos otra opción, o peleábamos, o no teníamos nada”.

Su hija, que hoy tiene 40 años, era una de las alumnas del centro. Muchos de aquellos niños necesitaban anestesia general para someterse a tratamientos dentales y las familias no encontraban a alguien que pudiese atenderlos. “No quiero pensar los terribles dolores que debieron de pasar”, lamenta.

Sus preocupaciones encontraron respuesta en Concepción de las Cuevas, la doctora del colegio, conocida como Chiqui. En 1990 contactó con el odontólogo Andrés Villalón y la auxiliar de clínica Margarita Estévez, del centro de salud de Mariñamansa. Comenzaron a trabajar de forma altruista y cada jueves trasladaban el instrumental hasta un quirófano cedido por el complejo Cristal-Piñor, con la imprescindible colaboración del servicio de Anestesia.

Álvarez, entonces presidenta de la asociación de padres, buscó junto a su compañera María los recursos necesarios para sacar adelante el proyecto. Los sanitarios buscaban financiación y las familias se encargaban de tramitar las ayudas. De aquella lucha nació una amistad que perdura. “Le dedicamos muchas horas, mucho tiempo, mucho trabajo, pero a mí no me pesa nada porque cualquiera lo puede necesitar”, asegura.

Cuando se presentó oficialmente el programa en 1996, más de un centenar de pacientes de toda la provincia se habían beneficiado de aquella iniciativa pionera. Villalón destacaba entonces en La Región el ahorro que suponía para las familias el trabajo de los sanitarios. La mejora de los medios permitió ampliar los tratamientos e incorporar las endodoncias y, en algunos casos, prótesis dentales. “Empezaron a cooperar muchos dentistas que venían voluntariamente y sin cobrar”, recuerda ahora.

Álvarez y Villalón se reencontraron ayer con quienes mantienen vivo el programa en el CHUO: el odontólogo Luis Miguel Rodríguez y la higienista María Jesús Pereira. Entre los pacientes que atienden figuran niños con autismo y adultos con alzhéimer u otras demencias.

Álvarez se emociona al recordar a la doctora De las Cuevas, fallecida hace casi dos años. “Se puso a luchar como una leona”, rememora. Reivindica el compromiso de aquella mujer que escuchó a las familias e hizo suyas sus preocupaciones, dedicando parte de su tiempo libre a buscar una solución. “Para mí hoy es un sentido homenaje para ella”.

Años después, Concepción descubrió que aquella batalla que había librado pensando en su hija acabaría beneficiando también a su propia madre, que necesitó recurrir al programa. Hoy celebra que otras familias tengan a su alcance aquello por lo que tanto peleó: “Estamos súper orgullosos de que hoy exista un servicio en el que ya no haya que estar mendigando”.n