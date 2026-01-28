MINUTO A MINUTO
La borrasca Kristin llega a Ourense tras Joseph

¿Sabe usted que, mientras Pena Trevinca se hunde, el radar se forra?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el radar que más multa de la ciudad es el situado en la calle Pena Trevinca

El socavón de Pena Trevinca
El socavón de Pena Trevinca | Óscar Pinal

¿Sabe usted que los radares de la ciudad se van a quedar sin carrete? ¿Que desde que empezaron a funcionar, el 20 de noviembre, las multas ya ascienden a 2.800, o lo que es lo mismo, casi medio centenar cada día? ¿Que el más multón es el situado en la calle Pena Trevinca? ¿Que, mira tú, menudo paralelismo: mientras el radar se forra, la carretera se hunde?

