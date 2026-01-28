¿Sabe usted que, mientras Pena Trevinca se hunde, el radar se forra?

¿Sabe usted que los radares de la ciudad se van a quedar sin carrete? ¿Que desde que empezaron a funcionar, el 20 de noviembre, las multas ya ascienden a 2.800, o lo que es lo mismo, casi medio centenar cada día? ¿Que el más multón es el situado en la calle Pena Trevinca? ¿Que, mira tú, menudo paralelismo: mientras el radar se forra, la carretera se hunde?

