¿Sabe usted que Pena Trevinca puede que vuelva a la normalidad la semana que viene?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la ansiada apertura al tráfico en Pena Trevinca parece cada vez más cerca
¿Sabe usted que la estampa capturada este sábado es cada vez más habitual? ¿Que el paso de autobuses y coches en ambas direcciones provocó un colapso total, en el que era imposible maniobrar? ¿Que el corte en Pena Trevinca llleva meses colapsado la zona? ¿Que parece, está por ver, que esta semanan entrante podría abrirse el tráfico de una vez en Pena Trevinca? ¿Que lso veicnos respirarán tranquuilos de un santa vez?
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