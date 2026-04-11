¿Sabe usted que Verín y Oímbra recibirán a un joven diácono bendecido por el Vaticano?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el santuario de Vilamaior do Val espera la primera misa de Francisco Blanco Álvarez
¿Sabe usted que los feligreses de Verín y de Oímbra están de noraboa? ¿Que uno de los suyos, el diácono de 23 años Francisco Blanco Álvarez, recibió la bendición del papa León XIV? ¿Que el vídeo del encuentro en la plaza de San Pedro del Vaticano ha circulado como la pólvora por redes y guasaps? ¿Que el joven religioso será ordenado sacerdote el 30 de mayo? ¿Que el santuario de Vilamaior do Val ya espera su primera misa?
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