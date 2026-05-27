Penas de entre uno y dos años cárcel para 5 acusados de mover droga en Ourense
HACHÍS Y COCAÍNA
La Audiencia de Ourense ha ratificado la condena de cinco personas a penas de entre uno y dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por un delito de tráfico de drogas
La Audiencia de Ourense ratificó este martes la condena de cinco personas implicadas en una red de tráfico de hachís y cocaína tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Los acusados aceptaron penas de entre uno y dos años de prisión por unos hechos que se remontan a 2019, cuando un operativo policial desarticuló varios puntos de venta en viviendas de la ciudad, incautando sustancias estupefacientes de alta pureza y diverso material destinado al trapicheo.
Cinco personas fueron condenadas este martes por la Audiencia de Ourense a penas entre un año y dos de prisión por la compra y distribución de hachís y cocaína en la ciudad. Los abogados de los inculpados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de forma que Adrián S.P. y Susana R.L. aceptaron un año de cárcel (por tráfico de drogas que no causan daño a la salud) y dos para Javier L.F., Alejandra G.P. y Alberto I.C. (tráfico de cocaína).
El entramado criminal fue desmantelado a raíz de las investigaciones de las fuerzas de seguridad, que culminaron el 21 de mayo de 2019 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense autorizó la entrada y registro simultáneo en los domicilios de los acusados. Durante las intervenciones policiales llevadas a cabo en viviendas de la avenida Buenos Aires, la calle Río Salas y Samuel Eiján, los agentes localizaron importantes cantidades de resina de cannabis y cocaína de alta pureza destinadas a la venta. Asimismo, se confiscaron básculas de precisión con restos de droga, dinero en efectivo fraccionado procedente del trapicheo, sustancias de corte, envoltorios y semillas de marihuana.
La tardanza del juicio redujo sus condenas
La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de ellos. Esta sustancial rebaja en las condenas se fundamentó en la aplicación de dos atenuantes: las dilaciones indebidas y el reconocimiento de que todos los implicados eran consumidores de droga.
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