Penas de entre uno y dos años cárcel para 5 acusados de mover droga en Ourense

La Audiencia de Ourense ratificó este martes la condena de cinco personas implicadas en una red de tráfico de hachís y cocaína tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Los acusados aceptaron penas de entre uno y dos años de prisión por unos hechos que se remontan a 2019, cuando un operativo policial desarticuló varios puntos de venta en viviendas de la ciudad, incautando sustancias estupefacientes de alta pureza y diverso material destinado al trapicheo.

Cinco personas fueron condenadas este martes por la Audiencia de Ourense a penas entre un año y dos de prisión por la compra y distribución de hachís y cocaína en la ciudad. Los abogados de los inculpados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de forma que Adrián S.P. y Susana R.L. aceptaron un año de cárcel (por tráfico de drogas que no causan daño a la salud) y dos para Javier L.F., Alejandra G.P. y Alberto I.C. (tráfico de cocaína).

El entramado criminal fue desmantelado a raíz de las investigaciones de las fuerzas de seguridad, que culminaron el 21 de mayo de 2019 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense autorizó la entrada y registro simultáneo en los domicilios de los acusados. Durante las intervenciones policiales llevadas a cabo en viviendas de la avenida Buenos Aires, la calle Río Salas y Samuel Eiján, los agentes localizaron importantes cantidades de resina de cannabis y cocaína de alta pureza destinadas a la venta. Asimismo, se confiscaron básculas de precisión con restos de droga, dinero en efectivo fraccionado procedente del trapicheo, sustancias de corte, envoltorios y semillas de marihuana.

La tardanza del juicio redujo sus condenas

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de ellos. Esta sustancial rebaja en las condenas se fundamentó en la aplicación de dos atenuantes: las dilaciones indebidas y el reconocimiento de que todos los implicados eran consumidores de droga.