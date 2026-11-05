Las pensiones cuestan hoy 2,5 veces más de lo que se cotiza

La economía de Ourense se asienta sobre una profunda fractura financiera en la que el sistema de pensiones ejerce, a la vez, de principal motor de supervivencia y de mayor desafío estructural. Según revela el informe "¿Existen territorios sin prosperidad?", publicado por el centro de pensamiento Territorio y Prosperidad, presentado esta semana en Madrid, el gasto en pensiones contributivas en la provincia multiplica actualmente por más de 2,5 el importe total de las cotizaciones sociales que se recaudan.

Este déficit contributivo retrata una dependencia extrema que comparte con provincias vecinas como Lugo o Zamora, y que solo es superada por territorios como León o Asturias, donde el gasto llega a triplicar a lo recaudado. En el extremo opuesto, motores económicos como Madrid apenas registran una ratio de 1,2 veces, mientras que Almería, Baleares y las provincias canarias marcan los niveles más bajos de dependencia.

Pese a que en los últimos cuatro meses Ourense ha logrado el hito de que los cotizantes (más de 111.000) sean más que las pensiones que se están pagando, algo más de 109.000, este empate técnico no se traduce en viabilidad económica. Tras acumular años donde el número de trabajadores en activo llegó a estar incluso por debajo del de pensionistas, esta actual paridad resulta insuficiente para cubrir la cuantía de las prestaciones.

En la práctica territorial, estas prestaciones son vitales, ya que sostienen una parte fundamental de la renta disponible, del consumo de los hogares ourensanos y, a través de él, de toda la actividad del comercio y los servicios locales. No obstante, el estudio dirigido por el doctor en Economía Santiago Calvo advierte de que este soporte financiero tiene los días contados debido al invierno demográfico.

La provincia ha logrado de forma reciente que sus afiliados superen a las pensiones pagadas, pero es insuficiente

En la provincia ya residen más personas de 83 años o más -edad que supera la esperanza de vida en España- que ciudadanos en la franja prejubilatoria de 60 a 64 años. Este dato certifica que, a corto plazo, las nuevas altas de jubilación tenderán a ser inferiores a las bajas por defunción. "Las pensiones sostienen hoy la renta y el consumo de muchas de estas provincias, pero su propia demografía anticipa que el número de pensionistas dejará de crecer. Esa fuente de ingresos no estará siempre ahí", alerta Calvo.

PIB y caída poblacional

Bajo esta radiografía, los indicadores macroeconómicos más optimistas requieren una lectura crítica. Aunque Ourense ostenta el récord nacional con la mayor subida del PIB por habitante de España (un 64,6% entre 2000 y 2024), según este estudio, el propio informe aclara que el 22% de ese avance estadístico responde, única y exclusivamente, al hecho de haber perdido un 10,4% de su población en el mismo periodo, repartiendo la riqueza existente entre cada vez menos vecinos. En todo caso, advierte el estudio, el avance PIB se cimenta en su mayoría en un avance de la producción en cifras absolutas.