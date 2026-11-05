Debacle histórica de Donald Trump

El optimismo irredento de Trump ha quedado tocado para siempre tras la debacle sufrida este martes en las elecciones de media legislatura. Ha perdido la mayoría en la Cámara de Representantes como temían los republicanos, y ha perdido también la mayoría del Senado. Por si no fuera suficiente derrota, varios estados eternamente republicanos tendrán gobernadores demócratas –Texas, Kansas, entre otros emblemáticos- y además aparecen nombres que son todo un símbolo del rechazo de la nueva sociedad estadounidense al actual presidente: estas elecciones han supuesto la entrada de la primera mujer indígena en el Senado, el primer senador musulmán, la primera gobernadora negra, la primera gobernadora latina, el primer senador religioso… La diversidad, la sociedad multicultural que tanto rechazo produce a Donald Trump entra en el Capitolio, donde la mayoría demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes podría incluso provocar el “im-

peachment” del actual presidente, que hasta ahora ha sorteado todas las iniciativas parlamentarias para desalojarle de la Casa Blanca por falta de la mayoría necesaria en el Senado.

Las “midterm” eran, lo sabía todo el mundo, un plebiscito sobre Donald Trump. La nueva composición de las cámaras legislativas le obligarán a negociar con congresistas y senadores por los que no siente ninguna simpatía, y aunque el presidente cuenta con elementos legales para sortear mayorías adversas, ha quedado tan debilitada la representación republicana que difícilmente podrá lograr el respaldo necesario para sacar adelante algunas de sus iniciativas más polémicas. Tan es así que el propio partido republicano lleva tiempo marcando distancias con el presidente: ya no es quien toma decisiones incuestionables, promueve perfiles de personas que le son incondicionales y aparta a quienes no le demuestran suficiente estima. A Donald Trump le esperan dos años largos de mandato en el que más que pato cojo va a ser pato sin capacidad de andar.

Sin duda la crisis energética y el alza de los precios tiene mucho que ver con el resultado electoral; también su política internacional no siempre bien definida, como ocurre con la guerra de Ucrania, la del Golfo, su confrontación con Irán nunca rematada con éxitos, el apoyo a un Netanyahu que rechazan incluso un porcentaje alto de judíos estadounidenses, su distanciamiento con Europa, sus baladronadas exigiendo el control y adhesión de Canadá y Groenlandia… todo eso le acaba de pasar factura. Junto a algo que cala en la sociedad: su prepotencia, el trato despectivo hacia las mujeres, la ostentación de riqueza, la utilización de la política para hacer macronegocios nacionales e internacionales…. Y una política hacia la inmigración que contenta a parte de su público, pero escandaliza ya a un sector importante del republicanismo, por la falta absoluta de respeto a los derechos humanos y de piedad hacia los más desfavorecidos.

Trump ha recibido un castigo mucho mayor del que temía su partido, aunque lo temía menos el propio presidente porque su vanidad le impide asumir fracasos. Pero en esta ocasión ha sido tan grande la debacle, que no ha pronunciado una sola palabra en la que ponga en duda el resultado electoral.

Las “midterm”, prueba de fuego siempre para los presidentes, han sido demoledoras para el siempre triunfalista Donald Trump.