Perfumerías Avenida, con 2 tiendas en Ourense, presenta un ERE que afectará hasta al 15% de la plantilla

El Grupo Recio, empresa matriz de Perfumerías Avenida, ha anunciado la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a un máximo del 15% de su plantilla en tiendas, lo que supone alrededor de 105 trabajadores de los casi 700 empleados del grupo. El proceso no incluye al personal administrativo.

En Galicia, la cadena cuenta con una treintena de establecimientos, con especial presencia en la provincia de Pontevedra y una docena de tiendas en Vigo, además de puntos de venta en A Coruña, Ourense y Lugo.

El nuevo CEO, Javier Alonso, ha explicado que la medida responde a un contexto de transformación del sector, marcado por el auge del comercio digital y el descenso progresivo de las ventas desde la pandemia. A ello se suma el impacto de la inflación y el aumento de costes, que han reducido los márgenes de beneficio. El ERE, que se negociará durante aproximadamente mes y medio, afectará principalmente a vendedoras con larga antigüedad, aunque la empresa asegura que se tendrán en cuenta situaciones personales y se facilitarán medidas como la permuta entre empleados.

Finalmente, el Grupo Recio ha confirmado que esta reestructuración ha llevado a su salida como patrocinador principal del equipo de baloncesto femenino de Salamanca, el Perfumerías Avenida, dentro de un proceso de cambio estratégico del grupo.