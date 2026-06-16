Los perjudicados por los ruidos del casco viejo de Ourense relatan al juez su odisea

Las cuatro denuncias interpuestas por la Fiscalía de Ourense contra el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, por la contaminación acústica nocturna en el casco histórico avanzan a distinto ritmo en los juzgados de la ciudad.

Este martes, la Plaza 2 de la Secciónde Instrucción del Tribunal de Instancia acogió la declaración en calidad de testigos del presidente de la asociación vecinal O Cimborrio, Carlos Vence, y su esposa, quienes en su día ya trasladaron al Ministerio Público las insoportables molestias cuando vivían en el edificio entre Cabeza de Manzaneda y Pena Corneira.

Durante su comparecencia, los afectados ratificaron ante la jueza los graves problemas de salud y la falta de descanso ocasionados por la actividad del pub La Previa; una situación límite que incluso los forzó a abandonar ese domicilio familiar. A su salida de los juzgados, el matrimonio declinó hacer declaraciones “al encontrarse la causa en fase de instrucción”.

Esta testifical supone la primera toma de declaraciones ordenada por la magistrada Celeste Ameneiro tras dejar fuera de la denuncia al funcionario municipal Felipe B. R. La togada apartó de la causa a este técnico al considerar que “no consta que ostente competencias municipales para decidir incoar o resolver expedientes” tras las denuncias vecinales presentadas a lo largo del tiempo por exceso de ruido del pub La Previa. También dejó fuera a O Cimborrio como acusación popular.

Quien sí se mantiene en las diligencias previas como denunciado es el regidor municipal. Tras una investigación preprocesal iniciada en junio de 2025, la Fiscalía solicitó la imputación de Pérez Jácome por los delitos de prevaricación por omisión. El Ministerio Público sostiene que el alcalde conocía la situación de ruido crónico y la consintió de forma consciente e intencionada, incumpliendo su obligación legal de atajar unas molestias que han mermado la salud del vecindario. Pese a la petición de la exfiscal de Medio Ambiente de Ourense, Carmen Eiró, el regidor aún no ha sido citado formalmente a declarar como investigado.

En esta misma causa, el Ministerio Público insta también a investigar penalmente al gerente del pub La Previa, Fernando Antonio R.N., por un presunto delito contra el medio ambiente. Imputa al responsable del local por ejercer su actividad “incumpliendo a sabiendas todo lo referente a la insonorización del local, cumplimiento de horarios y el ejercicio de actividad conforme a licencia”.

De forma paralela, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción dio impulso a otra denuncia contra el alcalde y el técnico municipal por hechos similares, en este caso vinculados al ruido del pub Isla (hoy Wanda) y su gerente.

Tres vecinos más

En esta sede, la instrucción se encuentra algo más avanzada comparecieron como testigos tres vecinos perjudicados por la contaminación acústica, así como el técnico investigado. En estas diligencias, sí está personado O Cimborrio como acusación.