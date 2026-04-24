El "Picasso brasileño", Menelaw Sete, deja su huella en Ourense

La gira europea del artista brasileño Menelaw Sete hizo escala en Ourense en una parada que fue mucho más que una visita fugaz. Vinculado a la ciudad a través de su amistad con el fisioterapeuta José Manuel Vázquez, más conocido como Casiano, el pintor quiso dejar huella de su paso con un gesto simbólico. De esta manera, pintó cuatro obras que fueron destinadas a la Xunta de Galicia, a la Diputación, al Concello y a La Región como testimonio de su estancia.

Conocido como el “Picasso brasileño”, Sete recorrió distintos espacios de la ciudad, entre ellos las instalaciones de La Región y Telemiño, donde dejó ver no solo su pintura, sino también su personalidad inquieta, marcada por el viaje constante y la necesidad de crear. En ese contexto, también avanzó algunos detalles de la novela en la que trabaja actualmente.

El artista junto a Casiano y Gonzalo Pérez. | Martiño Pinal

Parte de ese proceso creativo se desarrolló en la galería de Gonzalo Pérez, donde ejecutó las piezas destinadas a las instituciones. El paso por el plató de Telemiño trasladó esa misma filosofía al formato televisivo. El artista convirtió el plató en un espacio de creación en tiempo real, donde ejecutó una obra en apenas quince minutos tras una breve introducción musical. La escena, seguida por las cámaras, funcionó como una síntesis de su método, donde destaca la rapidez, la intuición y una relación casi física con el lienzo.

La pieza, concebida bajo el concepto de “la alegría de vivir”, presenta un rostro fragmentado sobre un fondo azul, con trazos negros muy marcados y predominio del amarillo. Ojos duplicados, perfiles cruzados y elementos como un pájaro o una flor construyen una imagen reconocible dentro del estilo de Sete.

“Para mí, la política es el arte, siempre me estoy involucrando en diferentes causas sociales”, destaca Menelaw Sete

Su lenguaje plástico, definido como cubismo afrobrasileño, parte de influencias como Pablo Picasso, al que considera “el padre de todos los artistas”, pero incorpora la mezcla cultural que reivindica como propia. Esa idea de mestizaje atraviesa tanto su obra como su discurso.

Más allá de la pintura, Sete defiende una concepción amplia del arte, vinculada también a lo social. “La política para mí es el arte. Yo siempre me involucro en muchas causas”, afirma, subrayando su trabajo con colectivos vulnerables y su intención de llevar la creación a espacios donde no siempre llega.

El paso por la ciudad de Menelaw Sete deja de esta manera un rastro físico a través de sus obras, pero también más intangible: la imagen de un artista que entiende el arte como movimiento continuo, sin límites ni fronteras.