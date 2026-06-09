Eduardo Medrano

Eduardo Medrano

40 de mayo

TAL DÍA COMO HOY

Publicado: 09 jun 2026 - 03:55

Hoy es 9 de junio o, lo que es lo mismo, 40 de mayo. “Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo” es probablemente uno de los dichos populares más repetidos y famosos de nuestra lengua.

Se advierte con él que, hasta el 9 de junio, aunque parezca que el tiempo es bueno y haga calor, la inestabilidad meteorológica puede presentarse, así que nada de guardar todavía las prendas de abrigo.

Nada de cambio de armarios hasta el día de hoy.

Sobre el origen de este refrán, que ya se sabe que se decía de palabra varios siglos atrás hay muchas teorías. Sin embargo, la primera referencia escrita aparece en 1896 en el libro “Los refranes del almanaque” en la siguiente forma: “Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo; y si vuelve a llover, vuélvetelo a poner” o “Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y si junio viene ruin, hasta el fin”

Pues eso, que parece que a partir de hoy tenemos ya libertad para sacar la ropa de verano y guardar la de invierno, y eso que hemos tenido algunos junios que para qué…

Claro que los refranes no tienen en cuenta el cambio climático, que tan desconcertados nos tiene últimamente.

Baste referir algunos de los muchos que hablan de la sabiduría popular sobre el tiempo:

  • En abril, aguas mil
  • Marzo airoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso
  • Cuando marzo mayea, mayo marcea
  • Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo
  • Si la cabra estornuda, el tiempo muda
  • Cielo aborregado, a los tres días mojado
  • Aire de solano, ni moja el trigo ni moja el grano
  • Año de nieves, año de bienes
  • Junio, juniete, nublado nublete; si no graniza, agoniza
  • Septiembre, o seca las fuentes, o se lleva los puentes
  • En febrero, busca la sombra el perro
  • Cuando el viento sopla airado, no hay paz en ningún lado
  • Septiembre, el mes más malo que el año tiene
  • Nueve meses de invierno y tres de infierno

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