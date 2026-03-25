ARTES PLÁSTICAS
José Domínguez, el pintor naif de los 40 cuadros al aire libre
ARTES PLÁSTICAS
En Outomuro, en el tramo de carretera que va de Celanova a Barral, hay un espectáculo visual que no pasa despercibido: cuarenta cuadros fijados en la acera a modo de exposición permanente. Su autor es José Domínguez, un hombre que en este 2026 cumplirá 90 años, un “niño de la guerra”, como él mismo gusta autodenominarse.
Se trata de obras inscritas en la corriente del naif abstracto, donde reflexiona sobre la vida y el tiempo en fuga, con un precio que oscila entre 100 y 150 euros. Destacan rostros humanos, escenas de bosques, juegos geométricos, y sobre todo, ingeniosos motivos florales. Dos colores se yerguen vencedores en la batalla de azules y amarillos: verde y rojo. “Son los colores de la vida, son los colores de la emoción en estado puro, son mis preferidos”, aclara el pintor de Outomuro.
José Domínguez recuerda un relato de su madre: siendo un bebé su familia lo escondió en una mina de su propiedad al enterarse del estallido de la Guerra Civil en julio de 1936. Durante sus primeros años despertó en él una afición por el dibujo. Luego, en 1954, con 18 años, se fue a Caracas. Allí comenzó a vender libros y discos para el Reader’s Digest y se matriculó en la academia “La Moderna”, donde comenzó formalmente a estudiar pintura y dibujo.
Transcurridos diez años en Venezuela, probó suerte en Inglaterra, donde vendió sus primeros cuadros de temas londinenses mientras trabajaba como camarero. Hacia 1966 regresó a España, trabajando como intérprete en el Hotel Plaza de Madrid. Decidió volver a Outomuro, donde puso una tienda de pueblo en la que terminó jubilándose. El resultado fueron más de 200 cuadros que fue pintando en los últimos 60 años, en lo que él llama “el búnker de los cuadros”. “Esto no es para lucro personal, cada cuadro que se venda donaré el dinero a la Cruz Roja", apunta José Domínguez, que es socio de la institución desde hace más de cinco años.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ARTES PLÁSTICAS
José Domínguez, el pintor naif de los 40 cuadros al aire libre
Lo último
NUEVO COMPLEJO ASISTENCIAL
La residencia de mayores de Verín en Caldeliñas abrirá en 2028
POLÍTICA NO ADSCRITA
Sofía García mantendrá el acta de edil tras dejar el BNG en O Carballiño
Medidas estatais insuficientes, medidas autonómicas inexistentes