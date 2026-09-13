Piden seis años para un hombre que encerró a su pareja en el maletero tras propinarle una paliza

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense juzgará este jueves, 17 de septiembre, a un hombre acusado de ejercer violencia física y mental continuada contra su pareja y causarle múltiples secuelas. Según recoge el escrito de la Fiscalía, el acusado sometió a la víctima a una situación de control, aislamiento y subyugación psicológica que la llevó a ocultar los episodios violentos a su entorno más cercano.

Paliza, traslado en el maletero y secuelas permanentes

El episodio de mayor gravedad tuvo lugar en la madrugada del 25 de julio de 2025, cuando ambos regresaban en coche de una fiesta celebrada en Trasmiras. Durante una discusión motivada por un ataque de celos, el procesado asestó puñetazos y patadas a la mujer por todo el cuerpo, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo que la dejó semiinconsciente.

A continuación, la introdujo en el maletero del vehículo y la trasladó hasta su vivienda, donde la mantuvo aislada hasta la mañana del 27 de julio, fecha en la que fue auxiliada por una amiga. A raíz de esta agresión, la mujer requirió ingreso hospitalario en el área de Neurocirugía y sufre dolores postraumáticos crónicos y permanentes, sintomatología cervical y diversas cicatrices.

Episodios previos y petición de condena

El escrito del Ministerio Fiscal atribuye al acusado otras dos agresiones anteriores. La primera ocurrió el 24 de febrero de 2024, dejándole lesiones faciales y secuelas psicológicas. La segunda se produjo el 9 de marzo de 2025 en el domicilio de la pareja, donde la golpeó en el rostro. En esa ocasión, la víctima logró pedir auxilio a su madre por WhatsApp, aunque en el centro sanitario ocultó la verdadera causa de los hematomas por temor al agresor.

Por el conjunto de estos hechos, la Fiscalía reclama una condena total de seis años de prsión por delitos de maltrato habitual, lesiones y maltrato, además de órdenes de alejamiento y el pago de una indemnización de 25.000 euros. El acusado permanece en prisión provisional desde el 30 de julio de 2025.