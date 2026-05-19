“Pint of Science” lleva la divulgación al Torgal

Este lunes, el festival “Pint of Science” inició su undécima edición volviendo a poner el foco en la ciencia, pero en un entorno de ocio. La de ayer fue una doble sesión con charlas de los investigadores Nuno Muñoz Seijas y Sabela Pérez. El primero abrió el debate sobre los insectos comestibles y si estos ganarán terreno en el futuro como proteina estrella. Por su parte, Pérez habló sobre los mitos misóginos en la monosfera digital.

Las jornadas continuarán esta tarde en el Torgal, con retos del siglo XXI, poniendo sobre la mesa la resistencia ambiental y la innovación docente. Será también una doble sesión a cargo de las investigadoras Vanesa Santás (con la charla “O solo e a resistencia aos antibióticos”) y Manuela Raposo (con “Titorizar a Formación Dual na era dixital”). El miércoles tocará poner punto y final con las investigadoras Adela Alvaredo (“Algas: da area ao prato”) y María García (“O valor dos alimentos tradicionais”). La entrada es gratuita y comienza a las 18,00 horas.