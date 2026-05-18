Parada de Sil homenajea a Javier Carballo García

El Concello de Parada de Sil rindió homenaje este fin de semana al investigador y profesor de la Universidad de Vigo, Javier Carballo García.

Abrió el acto el alcalde, Aquilino Domínguez, quien explicó los motivos de este reconocimiento, destacando su compromiso con el trabajo, la obtención de altos niveles de relevancia internacional en la investigación, así como su amor por la tierra, reflejado incluso en la creación de una plantación de castaños por parte del homenajeado.

El subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, saludó a los asistentes y puso en valor la importancia de difundir el conocimiento, como hace el homenajeado, en un contexto en el que, según señaló, existen intentos de minar la confianza en la ciencia. También subrayó el valor de este tipo de actos para fortalecer el sentido de comunidad.

La laudatio fue pronunciada por el diputado autonómico Juan Casares, también con vínculos familiares en el municipio, concretamente en la localidad de Castro, quien destacó la importancia de la ética, la constancia en el trabajo y el alto nivel científico y humano de Javier Carballo.

En un discurso muy emotivo, el homenajeado agradeció el reconocimiento, calificándolo como uno de los más importantes de su vida. El acto concluyó con la colocación de una placa en la casa natal de Javier Carballo García.