La piscina de As Burgas será de pago y reabrirá en tres meses: precios y normas

El gobierno local remitirá el documento a los grupos políticos municipales, que dispondrán de un plazo de 10 días para presentar enmiendas, antes de que el texto de la ordenanza sea presentado para su aprobación inicial por parte del Pleno del Ayuntamiento. El gobierno local prevé que el espacio termal pueda reabrir sus puertas en un plazo de entre dos y tres meses.

El proyecto de normativa tiene por objeto regular la utilización de la piscina lúdico-termal municipal, incluyendo el régimen de precios públicos exigibles por su uso y los derechos y deber de las personas usuarias.

"La motivación del establecimiento de precios públicos viene dada tanto por la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del servicio, asegurando la disposición de recursos suficientes para garantizar una prestación de calidad, como por la de racionalizar su utilización", según explica la propuesta aprobada hoy por la Junta de Gobierno.

A este respecto, desde lo gobierno municipal explican que el modelo anterior, de uso gratuito, “tiene muchísimas deficiencias y no funciona de forma óptima”, y sostienen que, al tratarse de un servicio que no atiende una necesidad básica, “es mucho más justo” que las personas que utilicen las instalaciones paguen una tarifa que contribuya a compensar los costes y garantizar su viabilidad.

Precios y normas de la piscina de As Burgas

Las tarifas de los precios públicos serán:

Entrada ordinaria: 7 euros (para mayores de 15 años). Da derecho a usar las instalaciones durante dos horas en el día para lo cual se adquiera.

Abono mensual: 25 euros . Da derecho a utilizarla todos los días del mes natural, durante 2 horas diarias.

Menores de 15 años: Están exentos del pago del precio público, pero deben entrar acompañados, por lo menos, de una persona adulta.

El proyecto de ordenanza deja abierta la posibilidad de que se puedan aprobar bonificaciones para determinados colectivos sociales, mediante acuerdo de la Comisión de Pleno. Asimismo, la ordenanza deja abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento preste este servicio por gestión directa o indirecta.

En cuanto a las normas de uso de la piscina municipal, se recogen las exigidas para garantizar la seguridad y higiene en las instalaciones, estableciendo un límite máximo de dos horas diarias. El objetivo es garantizar tanto la rotación de los usuarios, permitiendo el acceso a un mayor número de personas, como un uso saludable de la piscina termal.

Se establece, además, un cuadro de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento, así como la posibilidad de adopción de medidas de expulsión de las personas presuntamente infractoras.