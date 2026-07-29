Las piscinas de Oira estrenan un espacio libre de humo para fomentar un entorno más saludable
SALUD PÚBLICA
Las piscinas municipales de Oira incorporan una zona señalizada como espacio sin humo para reducir la exposición al tabaco y fomentar un entorno más saludable durante el verano.
Las piscinas municipales de Oira cuentan desde este miércoles con un nuevo espacio sin humo, una medida que busca reducir la exposición al tabaco y a los dispositivos de vapeo en una de las zonas de ocio más concurridas de la ciudad durante el verano.
El recinto ya dispone de la señalización que identifica el área como "Espacio sin Humo", invitando a los usuarios a no fumar de forma voluntaria. La iniciativa pretende favorecer un ambiente más saludable para todos los bañistas, especialmente para niños, jóvenes y familias, que son los principales usuarios de las instalaciones en la época estival.
La actuación se enmarca dentro del programa de espacios sin humo y aerosoles impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer, que promueve la creación de entornos públicos libres de tabaco para disminuir la exposición al humo ambiental y fomentar hábitos de vida saludables.
Además de proteger a las personas no fumadoras, este tipo de espacios también buscan reducir la presencia de colillas en el entorno y contribuir a mantener unas instalaciones más limpias y agradables para todos los usuarios.
La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con el Concello de Ourense, que difundirá la medida y velará por el mantenimiento de este nuevo espacio, mientras que la Asociación Española Contra el Cáncer ha aportado la señalización y el material informativo destinado a sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de estos entornos libres de humo.
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