Las piscinas de Oira abren este viernes 12 de junio: Horarios y aforos

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El Consello Municipal de Deportes (CMD) del Concello de Ourense ha confirmado la apertura de las piscinas de Oira el viernes 12 de junio, dando inicio a la temporada estival en uno de los espacios más concurridos de la ciudad.
El recinto permanecerá abierto hasta el 13 de septiembre, consolidándose como uno de los principales puntos de ocio de verano en Ourense, con una previsión de alrededor de 125.000 usos durante toda la campaña.
Además, junto a Oira, también abrirá ese mismo día la piscina exterior del Pabellón de Os Remedios, ampliando la oferta de baño en la ciudad.
Las piscinas de Oira tendrán un horario continuado durante toda la temporada de verano.
El acceso se realizará por las entradas habilitadas en el recinto, sin necesidad de reserva previa.
Las piscinas de Oira contarán con servicio de socorrismo y vigilancia para garantizar la seguridad de los usuarios durante toda la jornada.
Aunque el acceso es gratuito, el recinto estará sujeto a control de aforo, por lo que el acceso podrá limitarse en momentos de alta ocupación para garantizar la seguridad y el bienestar de los bañistas.
El CMD recomienda respetar en todo momento las indicaciones del personal para facilitar la convivencia y el correcto funcionamiento de las instalaciones.
El acceso a las piscinas de Oira será:
El Concello de Ourense recuerda una serie de normas básicas para el uso del recinto:
Además, este año se han instalado vallas de protección para evitar la entrada de animales, con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene en la zona de baño.
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