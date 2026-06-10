Las piscinas de Oira abren este viernes 12 de junio: Horarios y aforos

Fiesta infantil acuática en las piscinas de Oira

¿Cuándo abren las piscinas de Oira este verano?

El Consello Municipal de Deportes (CMD) del Concello de Ourense ha confirmado la apertura de las piscinas de Oira el viernes 12 de junio, dando inicio a la temporada estival en uno de los espacios más concurridos de la ciudad.

El recinto permanecerá abierto hasta el 13 de septiembre, consolidándose como uno de los principales puntos de ocio de verano en Ourense, con una previsión de alrededor de 125.000 usos durante toda la campaña.

Además, junto a Oira, también abrirá ese mismo día la piscina exterior del Pabellón de Os Remedios, ampliando la oferta de baño en la ciudad.

Horarios de apertura y turnos disponibles

Las piscinas de Oira tendrán un horario continuado durante toda la temporada de verano.

Horario general: de 11:00 a 21:00 horas

Días de apertura: de lunes a domingo, incluidos festivos

Acceso: libre durante el horario de funcionamiento

El acceso se realizará por las entradas habilitadas en el recinto, sin necesidad de reserva previa.

Piscinas de Oira. | Miguel Ángel

Límites de aforo y control de accesos en las piscinas

Las piscinas de Oira contarán con servicio de socorrismo y vigilancia para garantizar la seguridad de los usuarios durante toda la jornada.

Aunque el acceso es gratuito, el recinto estará sujeto a control de aforo, por lo que el acceso podrá limitarse en momentos de alta ocupación para garantizar la seguridad y el bienestar de los bañistas.

El CMD recomienda respetar en todo momento las indicaciones del personal para facilitar la convivencia y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Entradas para las piscinas de Oira

El acceso a las piscinas de Oira será:

Gratuito

Sin reserva previa

Por orden de llegada

A través de las escaleras o puerta principal

Normas de uso y recomendaciones para los bañistas

El Concello de Ourense recuerda una serie de normas básicas para el uso del recinto:

Prohibido introducir bicicletas y patinetes

No se permite el uso de sillas o hamacas en la zona de playa (excepto personas con movilidad reducida)

Prohibido fumar dentro del recinto

Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas

Obligatorio seguir las instrucciones del personal de la instalación

Además, este año se han instalado vallas de protección para evitar la entrada de animales, con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene en la zona de baño.