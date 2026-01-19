La Diputación de Ourense llevará los atractivos turísticos de la provincia a Fitur

La Diputación de Ourense, a través del Inorde, presentará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), que se celebra en Madrid esta semana, una amplia programación de acciones promocionales con el objetivo de reforzar la proyección turística de la provincia como destino diverso, sostenible y con identidad propia.

La actividad de la institución provincial se desarrollará en el stand de Galicia (pabellón 9), donde Ourense contará con un calendario específico de presentaciones centradas en el turismo rural, termal, enogastronómico y cultural, así como en la puesta en valor de productos turísticos consolidados y nuevas líneas de promoción.

La presentación principal, la de la provincia de Ourense como destino turístico será el próximo jueves 22 a las 12.30 horas. Al día siguiente, la Diputación tomará parte en la presentación del proyecto de Villas Termales y Históricas, con el objetivo de consolidar la marca Ourense como referente termal. Otras de las acciones serán las presentaciones de los geodestinos Trevinca-Valdeorras y lo de Terras de Celanova-Serra do Xurés. También serán promocionados los carnavales del oriente ourensano, Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Entre otras acciones previstas destaca la presentación de itinerarios enogastronómicos de Valdeorras en colaboración con Escapada Rural, orientada a poner en valor el potencial vitivinícola y gastronómico de la comarca.

La Diputación también protagonizará un monográfico sobre turismo rural en las Tierras de Celanova-Serra do Xurés, centrado en la riqueza paisajística, patrimonial y natural de este territorio. Además, Ourense participará en la difusión de la campaña 2026 de los Trenes Turísticos de Galicia.