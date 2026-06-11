Un plan del CHUO lucha contra el acoso y la discriminación en la sanidad

El Hospital Universitario de Ourense acogió una sesión informativa dirigida a sus profesionales con el objetivo de dar a conocer el nuevo Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como a la discriminación de las personas LGTBI, aprobado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La jornada contó con la intervención de destacadas expertas en la materia, como María Dolores Lago Taboada, jefa del Servicio Central de Prevención de Riesgos Laborales; María del Mar Casal Mayo, de la Sección de Igualdad del Servicio Central de Prevención de Riesgos Laborales del Sergas; y Sonia Martínez Rodil, psicóloga de la Subdirección Xeral de Atención á Saúde Mental, todas ellas miembros de la Comisión Gestora del Protocolo. Estuvieron acompañadas por María José Martínez Gil, técnica de Prevención de Riesgos Laborales del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, quien ejercerá como enlace local de dicha comisión.

El encuentro sirvió para difundir este documento oficial, el cual establece de forma expresa una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. La prioridad del Sergas es reforzar y mantener un entorno laboral seguro, respetuoso y completamente libre de cualquier manifestación de violencia, discriminación o acoso.