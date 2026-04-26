Plan Estatal de Vivienda: un parche

Tarde, mal y sin consesuar con las comunidades autónomas. Mal comienzo para intentar solucionar la primera preocupación de los españoles, y sin apoyo confirmado de la Cámara Baja. Un parche provisional que no corrige las causas estructurales del mercado de la vivienda y que es únicamente una clara invasión de competencias en nuestra comunidad, reflejadas en el artículo 27, punto 3 de nuestro Estatuto de Autonomía: “Se establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tendrá un presupuesto teórico de 7.000 millones de euros, de los que el 60% será asumido por el Estado, mientras que el 40% restante corresponderá a las comunidades.

La exigencia de financiación del 40% del plan rompe el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las comunidades. Es necesario recordar que la financiación es directamente inviable: el Estado dice que aporta el 60%, pero obliga a las comunidades a multiplicar por seis su esfuerzo cuando ni siquiera está garantizada partida presupuestaria acorde, ya que se depende de unos Presupuestos Generales que no existen.

El plan no soluciona el déficit estructural a corto plazo, es insuficiente para resolver la crisis actual y su impacto será lento y dependiente de la ejecución real, entre otras cosas, por una excesiva burocracia e inseguridad jurídica urbanística.

No necesitamos más parches como el Plan Estatal de Vivienda, sino una estrategia completa

¿Y qué posibles soluciones puedo plantear? Pues aumentar la oferta de vivienda es clave, porque sin más oferta, los precios difícilmente bajarán. Y movilizar la vivienda vacía es fundamental, al igual que conectar vivienda y empleo, ya que, sin éste, no hay demanda sostenible de aquélla. No podemos seguir engañándonos, el problema de la vivienda en España no se va a resolver con más parches, más subvenciones aisladas o más anuncios que no cambian la realidad de fondo. Hoy, miles de jóvenes no pueden emanciparse, familias trabajadoras destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un alquiler y mientras tanto, hay viviendas vacías, suelo bloqueado y una burocracia que frena posibles soluciones.

Porque la vivienda no se arregla solo con ayudas. Se arregla aumentando la oferta, dando seguridad jurídica y utilizando mejor lo que ya tenemos. Necesitamos construir más vivienda asequible, sí, pero también necesitamos movilizar la vacía, dar confianza a los propietarios para que alquilen y dejar de penalizar al que quiere poner una en el mercado. Necesitamos reglas claras, estables y duraderas, porque cuando todo cambia constantemente, nadie invierte, nadie alquila y el problema se agrava. La vivienda tiene que volver a ser lo que siempre debió ser: un derecho accesible, con políticas serias, estables y valientes, como las que se están desarrollando en Galicia desde el Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda.

No necesitamos más parches como el Plan Estatal de Vivienda, sino una estrategia completa: más vivienda disponible, mejor uso de la que ya existe y soluciones adaptadas a cada territorio. Algo que Pedro Sánchez ni quiere entender ni le interesa comprender. Él únicamente está a lo suyo, ese es el egocéntrico personaje que gobierna este país.