La plantilla del bus urbano de Ourense se asoma a la huelga por impagos

El servicio de autobuses urbanos de Ourense se asoma a la huelga. La plantilla exige el pago de sus nóminas en tiempo y forma debido a los retrasos registrados en los últimos meses y se niega a ser “moneda de cambio” en la guerra abierta entre el Concello y la actual concesionaria en precario, Avanza. “No aceptamos ser rehenes de las disputas que ambas instituciones mantienen”, sentencian desde el comité de empresa.

La compañía relaciona la situación con el agujero económico que genera el consistorio. Según fuentes de Avanza, “el Concello sigue sin pagar nada”, fijando la última factura abonada en noviembre de 2025. A estos siete meses sin cobrar se suma una deuda pendiente de 2024 de casi cuatro millones de euros.

Frente a esto, el comité denuncia la “irresponsabilidad” de ambas partes. Aunque acusan al gobierno local de llevar años “normalizando los impagos” a las concesionarias, advierten a Avanza de que no puede “escudarse en los impagos del Concello” para incumplir con su personal. “Nos negamos a que se nos utilice como instrumento en sus negociaciones, en sus luchas de poder y en sus intereses particulares”, recalcan los sindicatos.

El conflicto estalla en pleno bloqueo de la nueva concesión, que debía arrancar el pasado 1 de julio adjudicada a la UTE Gavilanes-Sagalés. Su formalización sigue en el aire ante la previsión de que licitadores como la propia Avanza presenten recursos. Mientras, los trabajadores advierten de que, si el Concello y la empresa deciden “jugar con el salario del personal”, la plantilla responderá, lo que repercutirá “inevitablemente sobre el transporte urbano y la ciudadanía”.