España no entiende de tratados

Cuando Colón regresó del Nuevo Mundo, Juan II de Portugal reclamó las tierras descubiertas. Era ciertamente ilógico, pues se había negado a financiar el viaje del explorador que sí sufragaron los Reyes Católicos. La curia pontificia intercedió para evitar una guerra entre las dos superpotencias. El Tratado de Tordesillas trazó un meridiano imaginario a 370 leguas de Cabo Verde, repartiendo las tierras del oeste para Castilla y las del este, para Portugal que, sin razón, salía enormemente beneficiada del acuerdo. Durante más de 90 minutos, España y Portugal recrearon en Dallas lo firmado en Tordesillas. Un pacto de no agresión únicamente violado por un fogonazo de Nuno Mendes a la madera y un uno contra uno clamoroso de Oyarzábal. Las rondas finales de los mundiales son un bebé neonato, un cristal de Swarovski, porcelana de Meissen y oro puro de 24 quilates que deben ser tratados con meticulosidad para que no se rompan los sueños.

El gol en el momento en el que se licuan las opciones fue fabricado por los cambios. Ferrán descifró un pasadizo que acabó en los pies de Merino, un mediocentro que todo lo hace bien"

Ya había ocurrido en 2010, cuando Portugal volvió a cruzarse en los octavos del Mundial que ganó España. En aquel momento, el banquillo fue la solución al armisticio. Del Bosque atisbó a un delantero de 195 centímetros y Llorente de apellido que bajó a toda la defensa lusa como si fueran bolos. En este sentido, el jugador más diferencial que tiene España en la reserva es Borja Iglesias. Pero hasta el 97, no quiso usarlo. Quitando el debut anecdótico del gallego, España ha jugado los 450 minutos con 17 jugadores altamente similares de una convocatoria de 26. Y esa sería la crítica si no fuese por el acierto del entrenador.

El gol en el momento en el que se licuan las opciones fue fabricado por los cambios. Ferrán descifró un pasadizo que acabó en los pies de Merino, un mediocentro que todo lo hace bien. Ahí se murió Portugal y el mito de Cristiano. España mató al Kraken. La selección continúa dando puntadas certeras a su segunda estrella, blindando su portería y sintiéndose cada vez más favorita en un Mundial que se sigue pareciendo irremediablemente al de Sudáfrica. Portugal no ganó porque como Juan II, apenas presentó argumentos.

@jesusprietodeportes