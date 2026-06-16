Ayudas para una flota de buses de San Cristovo de Cea más sostenible

Autocares Pérez S.A., empresa de San Cristovo de Cea, ha sido una de las beneficiarias de las ayudas de la Xunta de Galicia para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías, con una cuantía superior a los 100.000 euros destinada a impulsar la modernización de sus vehículos. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó este lunes a las instalaciones de la empresa, acompañado por el alcalde de Cea, José Luís Valladares, para conocer de primera mano el impacto de estas ayudas en el tejido empresarial del sector.

La empresa forma parte de las 109 de Ourense que se han acogido a este programa, que moviliza más de 3,5 millones de euros en la provincia. En concreto, 104 de las actuaciones se han destinado al achatarramiento de vehículos antiguos, mientras que las cinco restantes han permitido la incorporación de unidades de energías alternativas de bajas emisiones.

Pardo destacó que estas subvenciones buscan acelerar la modernización del transporte por carretera y avanzar en la descarbonización, favoreciendo la sustitución progresiva de vehículos contaminantes y la mejora de la calidad del aire. Las ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.