¿Sabe usted que en la plaza Bispo Cesáreo ya están en Nochebuena?

¿Sabe usted que aún no ha acabado octubre, el “veroño” está recién finalizado, pero hay gente que ya está pensando en la Navidad? ¿Que estos días se hicieron pruebas para el encendido del árbol de Navidad en la plaza Bispo Cesáreo? ¿Que cuando se dice que un buen político es aquel que es capaz de adelantarse a los acontecimientos no se refiere precisamente a esto?