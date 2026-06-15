¿Sabe usted que en plena oleada de estrenos de piscinas sigue echándose en falta una en la city? ¿Que ni está ni se le espera, porque hay quien parece incapaz de gestionar su apertura? ¿Que ya han pasado 100 días desde que fracasó la ordenanza municipal y nada se ha vuelto a saber? ¿Y que el (des)gobierno municipal va sin prisas, porque son solo tres meses sumados a los seis años que lleva el recinto sin funcionar?