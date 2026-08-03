El pleno apoya pedir a la Xunta que financie la puesta en marcha del transporte metropolitano de Ourense

Ourense reclamará a la Xunta que asuma íntegramente la financiación del futuro plan de transporte metropolitano para evitar que el proyecto quede definitivamente descartado. El pleno provincial aprobó este lunes una moción en ese sentido, aunque el debate estuvo marcado por el reconocimiento del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de que el modelo planteado resulta económicamente inviable.

La corporación apoyo la moción impulsada por el BNG, con el voto a favor de nacionalistas y PSOE y abstención de DO, tras rechazar una enmienda del PP que pretendía poner él foco solo en el Concello.

En todo caso, el debate evidenció lo que Xosé Manuel Puga (BNG) definió como "acta de defunción" del plan de transporte metropolitano, ya que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, reconoció que es muy caro el servicio atendiendo las estimaciones de la Diputación, que calcula unos 270 viajes al día y defiende que se entierre el plan previsto por tener un coste "desorbitado" y simplemente la Xunta "refuerce con más frecuencias" los servicios actuales y pague algo al Concello "para dejar transbordos gratuitos" con el autobús urbano.

"É absolutamente inaceptable, non pode ser cuestión de cartos", defendió Puga, a lo que se sumó Alba Iglesias, del PSOE, que lamentó la "marxinación" de Ourense: "O que vale para outras cidades non vale aquí".

Desde el PP, Ana Méndez incidió en el elevado coste estimado por la Diputación, de 29 euros por viaje, "cando poñer un taxi a cada usuario valeria 16 euros". Por eso instaron al Concello a sentarse con la nueva concesionaria del bus urbano para hacer un minucioso estudio de costes.

Tras tumbar la moción popular, el impulsor de la moción original del BNG, Xosé Manuel Puga, concluyó de nuevo sentenciando que "o proxecto piloto debe correr a cargo da Xunta", un coste que supondría tres millones de euros al año según cálculos de los tecnicos de Concello y Xunta.