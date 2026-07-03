El pleno del Concello rechaza declarar Ourense zona tensionada de alquiler como sí hicieron A Coruña y Santiago

El PSOE se posicionó a favor de la iniciativa a través de Alba Iglesias, quien lamentó que tenga que ser el Concello de Ourense el que impulse la tramitación y elabore los informes necesarios, dando por hecho, como finalmente ocurrió, que el gobierno municipal no respaldaría la propuesta. “Se a espera vale a pena, nunca é tarde, pero os proxectos urbanísticos do PP e da Xunta gozan de moita lentitude”, afirmó, criticando los retrasos en los proyectos de vivienda pública en marcha o anunciados. “Moito lle debe a Xunta a esta cidade”, añadió, al tiempo que defendió que “onde de verdade hai que intervir é na vivenda de uso turístico”.

El PP anunció su rechazo a la medida, en línea con la postura que mantiene en otras ciudades. La concejala popular Sonia Ogando calificó la declaración de zona tensionada como una medida “intervencionista”, aunque reconoció la existencia de un problema de acceso a la vivienda derivado de la “falta de oferta” y de la “inseguridad xurídica”, una situación que atribuyó a las políticas impulsadas por el Gobierno central.

Ogando recordó que la declaración de mercado residencial tensionado ya está vigente en A Coruña y aseguró que allí “hai moitos menos pisos en oferta e subiu o prezo”. Los populares defendieron la política de vivienda de la Xunta, poniendo como ejemplo las viviendas que están a punto de finalizar en A Cuña, el proyecto en marcha en O Vinteún y la reciente aprobación del Área Rexurbe para la rehabilitación del Casco Vello. “O camiño é derrogar a Lei Estatal de Vivenda, que só agravou a situación”, concluyó.

Por parte del grupo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, calificó la declaración de mercado tensionado como una medida “chavista” e “intervencionista” y acusó al BNG de sostener al “Gobierno corrupto de Pedro Sánchez”.

Asimismo, Lorenzo atribuyó la falta de vivienda a la escasez de oferta provocada por un “problema de seguridade xurídica” e instó al BNG a “facer o seu traballo” y “deixar de soster en Madrid un Goberno corrupto”.

El debate evidenció así una coincidencia de planteamientos entre PP y Democracia Ourensana en materia de vivienda, frente a la posición compartida por PSOE y BNG.

La propuesta fue finalmente rechazada al imponerse los votos en contra de DO y PP a los votos favorables de PSOE y BNG.

En el tramo final de la sesión también intervino Gonzalo Pérez Jácome, quien avanzó que este mismo mes remitirá el PXOM a la Xunta y que el documento será llevado al pleno para su votación durante el mes de octubre.