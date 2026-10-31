Un “podcast” dignifica al mundo rural en el campus de Ourense

“Sen o mundo rural non existe o urbano”, así abría Isabel Mociño, decana de la Facultad de Educación y Trabajo Social, la nueva edición de “Encontro Arredor do Rural”. El evento destacó por su caracter multidisciplinar, agrupando a la Universidad de Santiago con la Universidad de Ourense y con representantes del mundo rural. David García, investigador perteneciente a la USC, también participó en la presentación del evento, haciéndose eco del sentimiento transversal que lo impulsaba: “Debemos entender que os problemas que afectan ao mundo rural e a metrópole deben ser tratados con solucións globáis, rachando con modelo urbano céntrico”.

“As novas tecnoloxías poden servir de transmisores da cultura e coñecemento tradicional, e a universidade debe estar presente”, con estas palabras Raquel Rial, catedrática de la facultad de Ourense resumía uno de los ejes de este evento, que llevó a la creación de una mesa redonda en formato pódcast, donde el tema general fue acabar con los estereotipos que pesan sobre el mundo rural y la importancia de resolver las necesidades ecológicas y sociales de este territorio. Este pódcast fue grabado y editado, con el objetivo de que los alumnos de la Facultad de Trabajo Social puedan trabajar con él en actividades posteriores, ampliando sus competencias para entender los problemas del rural.

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Después del pódcast, la VII edición de “Arredor do Rural” finalizó con un obradoiro sobre cómo llevar formas de colaboración al mundo rural. Este segundo acto contó con la participación del grupo GI-ECULCA de la Universidad de Santiago y con la asociación Amigas da Terra, con sede en Ourense. El evento sirvió de punto de encuentro entre ambas entidades, donde se presentaron iniciativas como los proyectos aprendizaje-servizo, impulsados por la USC y la red de eco huertas escolares creada por Amigas da Terra.