La UVigo inicia un programa educativo a menores tutelados

“Todas as persoas contan” es el principio fundamental de la nueva etapa de la Universidad de Vigo. Fue el lema de Carmen García Mateo para llegar al rectorado y apenas unos meses después de haber asumido el cargo ya lo está materializando. El Campus de Ourense acogió ayer la presentación de “Pias”, un programa piloto de inclusión académica dirigido a personas procedentes del sistema de protección de menores de la Xunta.

Esta iniciativa nace con la misión de erradicar las barreras educativas a las que se enfrentan los jóvenes tutelados al alcanzar la mayoría de edad. “Non podemos aceptar que a chegada á maioría de idade se converta nunha barreira, nunha fronteira de exclusión”, señaló la decana de la Facultad de Educación y Trabajo Social, Isabel Mociño. Precisamente el proyecto, pionero en Europa, arrancará en esta facultad con la intención de extenderse a otros centros de la UVigo en el futuro.

Catro liñas de actuación

El programa PIAS, que ya acompaña actualmente a cinco personas, se estructura en cuatro grandes líneas de actuación. Según explicó Raquel Rey, directora del Área de Diversidad de la UVigo, el plan incluye un acompañamiento individualizado continuado desde antes de la llegada a la facultad, apoyo específico para acceder a becas y ayudas, formación para el personal docente e institucional, y actividades de sensibilización social. “A inclusión non é unha meta que se alcanza dunha vez e para sempre, é un compromiso cotián que require colaboración, recursos e vontade institucional”, destacó durante su intervención.

Relacionado Diputación y Universidade de Vigo urgen un mejor transporte al campus

Por su parte, el investigador y coordinador del proyecto, Jesús Deibe Simo, incidió en la vulnerabilidad extrema a la que se exponen estos menores cuando cumplen los 18 años y se ven obligados a emanciparse asumiendo responsabilidades de vivienda o empleo. En este sentido, remarcó la urgencia de tejer un entorno universitario seguro, recordando que “o talento está presente en tódolos sectores da sociedade, o que non está distribuído por igual son as oportunidades para poder desenvolvelo”.

La iniciativa cuenta con el respaldo directo de la Consellería de Política Social e Igualdade. El director xeral de Familia, Jacobo Rey, señaló, son alrededor de 2.500 los menores que forman parte se este sistema de protección en Galicia y subrayó que los que consiguen llegar a la vida universitaria son auténticos “heroes e heroínas”. En esta línea, Rey subrayó que esta iniciativa es relevante no tanto por su posible impacto cuantitativo, de a cuántas personas puede llegar, sino por su impacto cualitativo, por el colectivo vulnerable al que puede beneficiar.

Tan solo el 3%

Detrás de la creación del programa “Pias” existe una estadística demoledora que ilustra la desigualdad de partida para este colectivo. Tal y como apuntó el coordinador del proyecto, Jesús Deibe Simo, el reto es aplicar estrategias que permitan “superar ese pouco máis do 3% de rapaces do sistema de protección que actualmente acceden a estudos post obrigatorios”.

Mientras la mayoría de los jóvenes continúan su formación respaldados por una red familiar, los extutelados se enfrentan a un abismo. Como recordó Raquel Rey, directora del Área de Diversidad, “ao cumprir os 18 anos, moitas persoas enfróntanse a unha transición especialmente complicada” y se ven obligadas a priorizar responsabilidades de vivienda o empleo.

Esto provoca que jóvenes “con capacidade, motivación e realmente un gran potencial” vean truncada su trayectoria. El respaldo institucional que propone la Universidad de Vigo busca precisamente evitar que el imperativo de sobrevivir siga silenciando este talento en las aulas.