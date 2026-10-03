Poemas de tres continentes en Ourense en el Encontro Internacional de Poesía Víctor Campio

Ourense se convierte durante este fin de semana en un punto referente de la élite de la poesía global. La XVI edición del Encontro Internacional de Poesía “Víctor Campio”, organizado por el Círculo Poético Ourensán y la Asociación Amigos do Círculo, transcurre este año bajo el lema “Versos que quebran fronteiras”.

Un eslogan que no puede expresar mejor la esencia de este evento, que, además de talento local y nacional, contará con una nutrida representación extranjera, con autores de hasta tres continentes y visitantes que cada vez llegan desde más lejos, fruto del crecimiento de esta cita.

El evento, que cuenta con actos abiertos y gratuitos, arrancó este viernes, destacando la presentación del libro “Mujeres de dous mundos” y una disruptiva “Jam session” poético-musical en el restaurante Coto. “Tras 16 años de encuentros internacionales de poesía procuramos innovar todos los años, en este caso mezclando jazz con poesía, es la primera vez que se hace”, destacó el presidente del Círculo Poético Ourensán, José Ramón Fernández Morgade.

Hoy, la agenda vivirá su jornada central con la Gala del Círculo Poético Ourensán, que se celebrará a las 19,00 horas en el Liceo de Ourense. En esta ceremonia, las mesas de lectura contarán con una compañía muy especial: los alumnos del colegio Cisneros, en una apuesta de la organización por incentivar la poesía entre los más pequeños. Durante la velada se entregarán además las distinciones anuales al diputado provincial Rosendo Fernández y a la presidenta de la Asociación de Diabéticos Auria, Paz Nóvoa. El domingo, último día del encuentro, contará con otra novedad: un vermú poético en el Casco Vello.

Si algo marca la diferencia de esta cita es la dimensión internacional de sus invitados. Además de Emilio Vega (León) y Mireya Guzmán (Pamplona), llegan tres autoras del extranjero, como Josefa de Maltezinho, desde Porto (Portugal). Pero lo verdaderamente impactante son los casos de la mexicana Patricia Jiménez o la autora Olinda Beja, de Santo Tomé y Príncipe, país isleño africano de habla portuguesa situado cerca de las costas de Guinea Ecuatorial. “Son poetas muy reconocidas en su país. El encuentro ya a nivel internacional es conocido entre los poetas, se habla de él y se habla bastante de Ourense”, resaltó Fernández Morgade.

Esta dimensión mundial de los participantes en el evento repercute también en los aficionados a la poesía que lo visitan, dejando un caso curioso en esta misma edición: “Un visitante de Cabo Verde vino ayer a la mañana expresamente a un acto a conocer a Olinda Beja, la poeta de Santo Tomé y Príncipe”.