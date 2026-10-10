El Polígono de San Cibrao anota el mayor tráfico viario de la red provincial: 18.000 vehículos al día

La comarca de Ourense, que agrupa el 16 % de la red viaria dependiente de la Administración provincial, soporta en la actualidad más de un tercio de todo el tráfico que circula por estas vías. Así lo reflejan los datos del Plan de Aforos 2025, un estudio técnico que radiografía el flujo de vehículos en los 1.848 kilómetros de trazado provincial, en los cuales se registraron en conjunto alrededor de 300 millones de kilómetros recorridos durante el último año, con una media de 450 vehículos diarios por punto de control.

El informe constata una evidente concentración de la movilidad en el entorno del área metropolitana de la ciudad. La vía con mayor densidad de circulación es la carretera principal del Polígono de San Cibrao das Viñas (OU-0514), que se aproxima a los 18.000 vehículos diarios, seguida por la carretera de O Piñeiral (OU-0517), que conecta el Polideportivo Paco Paz de Ourense con A Merca, y supera los 13.500 tránsitos cada jornada.

Fuera de la zona urbana

Fuera de esta zona de influencia urbana, resalta el volumen de tráfico de la OU-1117 entre Xinzo y Vilar de Barrio, cuyo tramo inicial rebasa los 8.000 vehículos al día, una cifra que alcanza los umbrales para integrarse en la red prioritaria del Ministerio de Transportes.

Frente a las altas intensidades de estos polos concretos, la estadística evidencia el marcado carácter rural de la mayor parte de las infraestructuras de la provincia. Más de la mitad de la longitud total de la red provincial contabiliza unos 250 vehículos diarios de media.

El mapa de tráfico se divide así territorialmente en tres niveles: uno de alta intensidad, con más de 600 vehículos diarios, liderado por Ourense, Allariz-Maceda y A Limia; un nivel medio, de entre 250 y 500, que comprende O Ribeiro, Terra de Celanova, Verín, Baixa Limia y Valdeorras; y una franja de baja intensidad, por debajo de los 200 tránsitos diarios, donde se sitúan Terra de Caldelas, O Carballiño, Terra de Trives y, finalmente, Viana, que cierra la estadística con unos 130 vehículos al día.

En cuanto a la circulación de transporte pesado, las comarcas de A Limia, Ourense y Valdeorras registran los mayores volúmenes, vinculados directamente con la actividad agroindustrial, industrial y del sector de la pizarra.

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El análisis de los patrones temporales indica que los viernes se consolidan como los días de mayor carga vehicular, mientras que los domingos experimentan una caída de aproximadamente un tercio respecto a la media de la semana.

La principal excepción a esta norma se localiza en la carretera de acceso a Cabeza de Manzaneda, donde el tráfico llega a duplicarse durante los sábados debido a los desplazamientos vinculados al ocio.

Todos estos registros han sido recabados directamente mediante 327 puntos de medición y 12 estaciones permanentes que logran cubrir el 95,7 % del trazado viario total, configurando una base de datos que se integrará en el Anuario Estadístico estatal y que servirá de parámetro técnico para planificar futuras tareas de conservación y seguridad vial.