Eat the Rich!” (cómete a los ricos). Sánchez parece haberse abrazado al más viejuno de los eslóganes anticapitalistas, anunciando un impuesto a “los ultrarricos” (el término es marketing electoral) que, en concreto, afectaría a poco más de un centenar de personas. Medida demagógica de populismo bolivariano de AliExpress que apela a la conciencia intestinal de las masas sin tocar siquiera levemente su raciocinio. El líder socialista confunde deliberadamente riqueza con dinero en el bolsillo, porque buena parte de esas fortunas está invertida en empresas, fábricas y negocios, con su capacidad de generar empleos. Gravar esa posesión penaliza el ahorro, la inversión y la salud empresarial.

Consecuencias de aplicar la ocurrencia: fuga de capitales, ingeniería fiscal, venta de activos, caída de la inversión y, a medio plazo, menos empleo. Aunque no explica cómo, Sánchez promete recaudar con esto 2.000 millones adicionales al año, pero la fuga de capitales generada como consecuencia sería de más del doble de esa cantidad. Un plan sin fisuras.

Defina la medida en el lenguaje electoral de nuestros abuelos: caralladas.

La palabra es “grotesco”. No hay en el diccionario otra más precisa para definir el último barómetro del CIS de Tezanos, que pronostica en solitario una abrumadora victoria de Pedro Sánchez, con casi diez puntos de ventaja sobre el PP. Como sociólogo muy escéptico con la ciencia demoscópica, me avergüenzo profundamente del modo en que el agente más servil de cuantos ha colocado a sueldo el Gobierno de Sánchez en las instituciones públicas, ha convertido el otrora prestigioso Centro de Investigaciones Sociológicas en un lupanar; del latín “lupa”, loba, lugar donde ejercen las “lupae”, las lobas, que ya en la Antigua Roma era así como se conocía a las que encuentran acomodo en las empresas públicas a cambio de satisfacer a ministros.

Esta última encuesta del CIS no es que sea contraria a lo que dicen todas las demás, no es que sea sencillamente increíble, no es que sea un inútil desperdicio de dinero de nuestros impuestos, no es que sea simplemente más propicia para el PSOE, es que suena igual que el viejo chiste de Eugenio, del señor de 80 años que acude a la consulta del médico:

_—_Mire, doctor, yo hago el amor ocho veces al día... ¿esto es bueno o es malo?

—Esto ni es bueno, ni es malo. Esto es mentira.

Le explico la trampa, más que nada porque la está usted financiando con sus impuestos. Es decir, está pagando para que le sometan a un experimento de ingeniería social sin precedentes en España. Se trata del “bandwagon effect” o efecto arrastre, una técnica que fue investigada por primera vez en 1937 en Estados Unidos por el sociólogo Claude E. Robinson, que explicó cómo la publicación de sondeos electorales podía provocar una estampida de votantes hacia el candidato presentado como favorito. Dicho de otro modo, el CIS trata de abrumarle con datos inverosímiles, con la esperanza de que se quede en casa si pensaba votar a la opción presuntamente perdedora, o bien de que se sume a la mayoría presuntamente ganadora y tenga algo que celebrar.

¿Pero de dónde salen esos datos? Con la llegada de Sánchez al poder y de Tezanos al CIS, la institución cambió su modelo de sondeos electorales, implantando ahora el método “Alaminos-Tezanos” que, como su propio nombre indica, es obra del propio director, un hecho inédito que plantea serias dudas sobre la independencia metodológica. Este modelo incorpora el recuerdo de voto en las últimas elecciones generales, y las transferencias entre partidos, a los cálculos de estimación de voto, haciendo más fácil que se produzcan alteraciones entre lo que la gente dice que votará y lo que el CIS dice que la gente votará, especialmente a las puertas de un cambio de Gobierno.

Y el asunto del recuerdo del voto, con peso en la cocina de Tezanos, merece un aparte. En el último barómetro, este recuerdo concede casi el doble de votos al PSOE que al PP, lo que constituye un milagro demoscópico, o una epidemia de amnesia en la sociedad española, que ya no recuerda a quién demonios votó, por cuanto en el escrutinio oficial de 2023 ambos partidos obtuvieron resultados prácticamente iguales, quedando los populares por delante por más de 300.000 votos.

Tal vez el CIS de Tezanos sea la primera institución demoscópica de la historia que falla no solo pronosticando lo que va a ocurrir en el futuro, sino también recordando lo que ocurrió en el pasado.

La ministra Margarita Robles irrumpió ayer en campaña con un video presuntamente gracioso en el que hace un guiño cariñoso empleando el insulto que le dedicaba Sánchez en los WhatsApps privados con Ábalos en 2020: “es una pájara”. Ahora, Robles, leyendo la revista Lecturas con su Amado Líder, dice: “Está guapo, ¿eh? Menudo pájaro”.

Bonita manera de arrastrarse en un ejercicio de deslizamiento anélido que no le anda a la zaga al del gusano de seda sobre hoja de morera.

Durante el fin de semana, el exministro José Bono -no por casualidad, salpicado en varias pesquisas desde República Dominicana hasta La Mancha- se abalanzó sobre Felipe González y su legado en un mitin en Ciudad Real, para hacer campaña a favor de Sánchez. Tras pedirle que reconsidere su voto en blanco, se permitió el lujo de hablarle con toda condescendencia: “El Partido Socialista te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista”. Ajá. ¿Qué habría sido del PSOE sin González, Pepe?

El expresidente socialista, que no es tonto, aprovechó un acto en la Universidad de Extremadura para ironizar sobre el hombre que habla con la jota: “No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace pro bono”. “Yo ya he votado, soy una persona seria, no como otros”, sentenció poco después de deslizar que prefiere no hablar durante la campaña: “si explico por qué no puedo votar a este Gobierno, perderán millones de votos más”.