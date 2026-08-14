Los polígonos de Ourense reciben un impulso para su mantenimiento

Las áreas industriales de la contorna de Ourense recibirán ayudas de la consellería de Industria para sufragar una serie de actuaciones que les permitan mejorar su funcionamiento. En total, los polígonos ourensanos ingresarán 354.343,22 euros, recayendo la mayor cuantía en el Polígono de San Cibrao.

El recinto industrial más antiguo de Ourense dispondrá de una ayuda de 157.000 euros, con los que podrá sufragar parte de los cambios en la iluminación y renovar la red de abastecimiento y mejora del firme de la calle 8. Le sigue el polígono de Pereiro, que se acerca a los 120.000 euros para renovar el pavimento tanto en la vía principal como en su calle 3.

De menor cuantía son las ayudas al parque empresarial de Tamallancos, en Vilamarín, donde se invertirán 74.430 euros para su alumbrado exterior y mejorar la gestión de residuos.