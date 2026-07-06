Ponte Vella repartirá 4.000 gafas para observar el eclipse en Ourense

Con motivo del eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, el Centro Comercial Ponte Vella iniciará desde este lunes, 6 de julio, una campaña promocional orientada a la observación segura de este fenómeno astronómico. El recinto comercial ourensano distribuirá un total de 4.000 gafas certificadas de manera gratuita entre sus clientes hasta agotar existencias, en un acontecimiento considerado uno de los eventos astronómicos más destacados del año.

Para obtener uno de estos protectores visuales, los usuarios deberán realizar compras por un importe igual o superior a 30 euros en cualquiera de los establecimientos del centro comercial. La campaña permite acumular uno o varios tickets de compra, que posteriormente deberán validarse en el punto de información. Allí se entregarán las gafas en horario de lunes a sábado, de 10.00 a 23.00 horas, con un límite de una unidad por validación.

El material que se distribuirá cuenta con certificación CE y homologación ISO, cumpliendo con la normativa exigida para la observación directa del Sol. Desde la organización recuerdan la importancia de utilizar protección homologada, ya que contemplar el eclipse sin los filtros adecuados puede provocar daños graves e irreversibles en la visión.