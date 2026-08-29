20 TARJETAS REGALO
Ponte Vella se une a la vuelta al cole con un sorteo y actividades
20 TARJETAS REGALO
El centro comercial Ponte Vella de Ourense acogerá en septiembre una programación especial con motivo del regreso a las aulas. A lo largo del mes, las instalaciones ofrecerán talleres infantiles, zonas de videojuegos y un torneo de ajedrez.
En el ámbito social, el recinto tiene habilitado, en colaboración con la Fundación Amigos de Galicia, un punto de donación de material escolar destinado a menores en situación de vulnerabilidad para un inicio de curso en igualdad de condiciones. Además, para incentivar la campaña, entre el 1 y el 15 de septiembre se sortearán 20 tarjetas regalo de 100 euros entre los clientes que registren compras superiores a 20 euros, para gastar en los establecimientos del centro comercial.
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