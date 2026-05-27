La portavoz del PP deja su acta de edil en Taboadela

En el último pleno del Concello de Taboadela, la concejala del Partido Popular y líder de la oposición, Noelia Quintana, presentó su renuncia oficial al cargo. Quintana, que hasta ahora era la portavoz de los populares en el Concello, y líder de la gestora, confirmó que se trata de una decisión “por motivos persoais, por conciliación laboral e por conciliación familiar”, añadiendo que tendrá lugar una reunión para decidir al sustituto.

La ya exconcejala deja la política, pero no cierra las puertas de cara al futuro: “Ao final eu tamén son moi nova aínda, que teño 30 anos, e xa haberá tempo para retomalo nun futuro tamén se quero e se podo. Pero bueno, nestes momentos teño que priorizar sobre todo a atención aos negocios e sobre todo á crianza da miña filla”.

Durante la misma sesión ordinaria, uno de los puntos que generó mayor debate fue la incertidumbre sobre el convenio con SEAGA para la limpieza de las franjas secundarias en la parroquia de San Miguel de Taboadela. Ante la urgencia de informar a los vecinos sobre cómo acogerse al plan, el alcalde señaló que SEAGA aún no ha facilitado el modelo de contrato.

Por otro lado, el pleno sacó adelante una subida del 2,9 % en las tarifas del agua para el año 2026. Esta actualización fue aprobada pese a contar con un informe en contra por parte de secretaría, el cual advertía que no es legalmente viable aplicar el IPC de forma automática.

Además, la corporación aprobó una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería por un valor cercano a los 22.000 euros. De esta cifra, 11.979 euros se destinarán a estudios y trabajos técnicos para la redacción del proyecto de Humanización de Taboadela, y otros 10.000 euros suplementarán la partida de fiestas. También se autorizó poder usar la Casa da Cultura de manera provisional para celebrar sesiones plenarias en situaciones excepcionales o de fuerza mayor.