Café Lama de Prado, un nuevo punto de encuentro en Taboadela para vecinos y visitantes

Taboadela suma un nuevo espacio de encuentro con la cafetería Lama do Prado. Los responsables del establecimiento, Beni y César, acaban de abrir. Ella, tras años de experiencia trabajando como camarera, decidió junto a su marido, antes camionero, dar el salto y montar su propio bar para crear un espacio donde la gente pudiera disfrutar y sentirse cómoda.

En las próximas semanas, la cafetería prevé ampliar su carta con bocadillos y hamburguesas y por el momento ya han empezado a ofrecer pinchos variados con las consumiciones. Estos primeros días de funcionamiento han sido intensos pero muy bonitos por el cariño de los vecinos.

Dirección: Lama de Prado, Taboadela (situado en la antigua escuela)

Horario: De 7,00 a 23,00 horas