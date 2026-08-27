El PP alegará contra la RPT tras reunirse con el personal del Concello de Ourense

El Partido Popular (PP) mantendrá una reunión con los representantes sindicales del Concello de Ourense antes de fijar su postura y presentar alegaciones contra la modficación de la Relación de Puestos de Trabajo anunciada por el gobierno municipal, y contra la que ya ha alegado el BNG.

O alcalde, que sempre criticou amiguismos, está facendo o mesmo, pero de xeito un poco peor”

La portavoz municipal de la formación conservadora, Ana Méndez, se mostraba muy crítica con esta modificiación “redactada en pleno mes de agosto, sen negociación cos sindicatos e sen pactar”, al tiempo que recordaba que “o alcalde, que sempre criticou amiguismos, está facendo o mesmo, pero de xeito un poco peor”, siguiendo una de las críticas que se han hecho sobre el documento, que reduce las jefaturas municipales a unas pocas personas.

Primer paso

Comisiones Obreras ha sido la primera formación sindical en presentar alegaciones al documento, señalando tanto la reducción de jefaturas de personal como la falta del aval de la Intervención Municipal en la modifiación de los puestos de trabajo. La presidenta de la Junta de Personal del Concello, Elena Núñez, explica que “la RPT crea un plaza de Inspector de Policía que no existía antes, es preceptivo el informe de fiscalización de la Intervención Municipal, cosa que no ha ocurrido aquí, donde el mismo no ha sido emitido”.

La modificación de jefaturas afecta a quienes ya las ganaron por concurso. Lo que quitan, se lo tienen que dar a otra gente"

Además “la modificación de jefaturas afecta a quienes ya las ganaron por concurso. Lo que quitan, se lo tienen que dar a otra gente, y no sabemos qué va a pasar a quienes les quiten esas jefaturas si les dan sus competencias a otros”, alerta Núñez.

Marcará la primera reunión de la Junta

La nueva presidenta de la Junta de Personal del Concello, y portavoz de Comisiones Obreras (CCOO), Elena Núñez, explica que aún no han fijado una postura colectiva, porque el órgano de representación acababa de constituirse después de las elecciones de julio. “Desde la Junta de Personal no hemos presentado nada porque se ha compuesto la semana pasada y no dio tiempo todavía. Todavía tenemos que notificar el acta de la nueva directiva a la administración”, indicaba la presidenta.