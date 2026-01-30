RENOVACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES
El PP arranca 2026 ultimando cinco nuevos congresos locales de Ourense
La primera ejecutiva provincial celebrada este 2026 por el Partido Popular (PP) sirvió para reactivar el proceso de renovación de las cúpulas populares de Ourense, correspondiendo en la primera parte de este año a las localidades de Lobios, Muíños, Entrimo, Larouco, Lobeira y Xunqueira de Espadañedo, que afrontarán estos procesos “entre os meses de marzo e abril”, según indicaba el presidente provincial, Luis Menor, quien adelantaba que su partido tiene este año una “extensa e intensa actividade orgánica e política”.
Os nosos equipos contan coa capacidade de chegar porta a porta para escoitar á veciñanza, fronte a modelos baseados no ‘non’ sistemático”
Menor también expresaba que los equipos resultantes continúen con el modelo “baseado na serenidade, afastándose do ruído e a crispación” que caracteriza, a su juicio, a los populares, que cuentan “coa capacidade de chegar porta a porta para escoitar á veciñanza, fronte a modelos baseados no ‘non’ sistemático”, en palabras del presidente.
Durante el encuentro, se le dió la bienvenida oficial a Martín Gil, quien encabeza la gestora de Nuevas Generaciones desde el pasado 30 de diciembre, y a quien Luis Menor “invitaba a seguir impulsando o traballo de mobilización da organización xuvenil en toda a provincia”.
También se destacó el trabajo de Ana Méndez al frente de la formación en la ciudad, especialmente en lo referido a la “estratexia de escoita cidadá en varios eidos coma a cultura, ou a seguridade cidadá, para deseñar unha alternativa de goberno municipal”.
