PP y BNG urgen a tomar medidas contra la discoteca Desorden
Los grupos municipales del ‘’ y BNG han exigido al gobierno local que se tomen medidas urgentes para sancionar los incumplimientos de las ordenanzas municipales documentados en la discoteca “Desorden” -antiguamente conocida como “Dayamon”-, local situado en la calle Valle Inclán, cuya apertura levantó una fuerte protesta vecinal a causa del ruido provocado por la música, y los constantes altercados vividos en la puerta del negocio, así como el incremento de basura tirada en la acera relacionada con el ocio nocturno.
O sistema limitador existente non controla a totalidade das emisións sonoras xeradas no local"
La edil popular Sonia Ogando se ha referido a un reciente informe emitido por los servicios técnicos municipales donde “se constata que o sistema limitador existente non controla a totalidade das emisións sonoras xeradas no local, o que supón un incumprimento das prescripcións técnicas establecidas na ordenanza contra ruidos e vibracións”; una carencia que ya se observaba en 2019, cuando la discoteca, bajo el nombre de “Dayamon” , fue clausurada. Ogando añadá que “as características do local dificultan o cumprimento das esixencias, o que fai imprescindible unha actuación municipal vigorosa”, reclamando al gobierno municipal “protexer os dereitos da veciñanza”.
Agardamos que, en coherencia co expresado polo propio alcalde, se adopten de maneira urxente as medidas precisas para que o local deixe de operar"
El BNG ha ido más allá, y exigido a través de su portavoz, Luis Seara, que “en coherencia co expresado polo propio alcalde, se adopten de maneira urxente as medidas precisas para que o local deixe de operar” en referencia a las declaraciones de Gonzalo Jácome en diciembre del año pasado, afirmando que “se a medición pasa dos decibelios, a discoteca non pode operar, e punto”.
La formación nacionalista pone el foco también sobre la propia administración local, ya que “advertimos sobre as dúbidas e irregularidades detectadas en torno á reapertura do local”, y preguntándoes “cómo é posible que se permitise iniciar unha acividade sen o estudio acústico que os técnicos municipais consideran imprescindibles?”, y exigen conocer qué medidas piensa adoptar el Concello, toda vez que el informe técnico “constatou a existencia de emisións sonoras e configuracións que incumpren o establecido na ordenanza”.
