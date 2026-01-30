La inspección detecta trampas en la discoteca Desorden

La inspección municipal del 15 de diciembre a la discoteca DesÖrden (antigua Dayamon o Fifties) de Valle Inclán ha confirmado irregularidades en el control del sonido que refuerzan las denuncias vecinales por ruido. Aunque las mediciones en las viviendas no superaron los límites legales, el informe técnico revela que el local realizó sesiones en noviembre con niveles de 95 dBA sin que el limitador registrara esfuerzo. El técnico sospecha que el titular utilizó equipos de reproducción no conectados al dispositivo de control para saltarse la normativa.

Ante este escenario, el abogado de los afectados, Antonio Feijóo Miranda, sostiene que “la apertura no solo ha sido ilegal, sino que ahora mantener el local abierto, cuando consta el incumplimiento palmario de las condiciones de la licencia y el equipo de sonido no está siquiera precintado, previa su inspección, calibración y ajuste a los parámetros de un estudio acústico que nunca se presentó, sería prevaricar”. El Concello exigirá una medición de aislamiento de frecuencias graves y la reprogramación del sistema.