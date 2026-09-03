Ante la macromodificación
El PP busca consenso con el resto de la oposición
Ante la macromodificación
El Partido Popular ha llamado al resto de fuerzas de la oposición a fijar una postura común respecto a la macromodificación de crédito de más de 11 millones de euros que la administración Jácome llevará al pleno de mañana viernes. Una propuesta que fue tildada de “postureo” por los portavoces de PSOE y BNG, quienes juzgan este ofrecimiento como estrategia electoral.
o que deberiamos facer é unirnos, lle digo ós representantes do PSOE e ó BNG que debemos xuntarnos os tres, sentarnos e ver que facemos con este xeito de traballar"
“O responsable desta situación é única e exclusivamente este alcalde”, señaló la portavoz del PP sobre la modificación de crédito. “O que non imos facer é pór en perigo o cobro dos provedores. Tampouco pode o alcalde usar á oposición como moeda de cambio e para que lle salvemos sempre as castañas do lume”, continuaba Méndez, adelantando que su formación aún no tiene una postura fijada, y señalando, al mismo tiempo,”eu non sei agora mesmo se o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego teñen unha decisión tomada, porque entendo que aquí o que deberiamos facer o primeiro de todo é sentarnos os tres partidos da oposición e ir todos a unha”. Ana Méndez insistía en que “o que deberiamos facer é unirnos, e aquí mesmo eu tamén lle digo hoxe ós representantes do PSOE e ó BNG que debemos xuntarnos os tres, sentarnos e ver que facemos con este xeito de traballar”.
É puro postureo para xustificar política e socialmente a indignidade que levan facendo desde hai sete anos"
Sin embargo, su propuesta se encontró con el escepticismo tanto de la socialista María Fernández como del nacionalista Luis Seara, quien calificaba este ofrecimiento como “puro postureo para xustificar política e socialmente a indignidade que levan facendo desde hai sete anos”. Seara cree que esta propuesta viene condicionada a que “non precisan a Jácome na Deputación Provincial. No momento en que o volva a necesitar pono de alcalde ou de vicepresidente da Xunta se é preciso”.
Desde el PSOE, la edil María Fernández recordaba que “neste punto xa estivemos, xa se intentou, o Partido Socialista convidou ás distintas forzas políticas en varias ocasións e ante todas as oportunidades, non houbo boa vontade, nin interese por parte do Partido Popular”.
Sempre estamos dispostos a falar en favor dos intereses da nosa cidade, pero gustaríanos preguntar que é o que cambiou"
“Nós sempre estamos dispostos a falar en favor dos intereses da nosa cidade, pero gustaríanos preguntarlle ao Partido Popular que é o que cambiou. É momento de poñer as cartas enriba da mesa e explicar que é o que queremos para a nosa cidade, e deixar de buscar titulares fáciles”, concluía Fernández.
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