Jácome lleva al pleno más de 11 millones pendientes

El gobierno municipal volverá a testear a los grupos municipales llevando al primer pleno del curso político una macromodificación de crédito de 11,46 millones de euros correspondientes a facturas pendientes, que alguno de los tres grupos deberá respaldar (al menos con una abstención) si quiere que salga adelante.

Corresponden a facturas que no se han tramitado, bien porque el gobierno municipal no dispone de fondos, bien porque se han observado irregularidades en la tramitación

Durante una sesión extraordinaria de la junta de gobierno, celebrada ayer lunes, se aprobaba de forma urgente y extraordinaria, esta modificación que “ten como finalidade o pagamento de facturas incluídas na conta 413 do Concello, a partida contable que recolle os gastos xa realizados ou os servizos prestados por provedores”. Detrás de este concepto se encuentran las famosas “facturas en el cajón”, que no se han tramitado, bien porque el gobierno municipal no dispone de fondos, bien porque se han observado irregularidades en la tramitación de las mismas.

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Esta propuesta sería la primera gran modificación de crédito que el gobierno municipal intenta sacar adelante este año, toda vez que siguen trabajando con el presupuesto de 2025 prorrogado. Las cuentas municipales del presente año lograban una aprobación provisional vinculada a una cuestión de confianza, pero la aprobación definitiva aún no es oficial después de que el propio Jácome retirase el presupuesto del orden del día que se iba a debatir el pasado 3 de agosto, sin que se conozcan datos de otro intento.

Hasta el momento, su política de modificaciones había encontrado el apoyo de alguna de las fuerzas de la oposición, a través de la fórmula de la abstención, y muchas veces con el argumento de que los proveedores del Concello -que roza los 120 días de retraso según los últimos datos- merecen cobrar. Pero, a nueve meses de las elecciones municipales, la incógnita de este apoyo es mayor que en otras ocasiones.

La macromodificación presentada por el Concello reperesentaría casi la mitad de lo que se adeudaba en la cuenta 413, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, que establecieron -a 15 de junio del presente año- facturas pendientes de tramitar por valor de 22,14 millones de euros, lo cual convierte a Ourense en la capital provincial más endeudada de España en este apartado, y más morosa que Madrid o Zaragoza.