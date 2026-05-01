El PP de Ourense critica el “colapso” por la regularización

El grupo municipal de PP en la ciudad ha lamentado la “falta de previsión” del gobierno local ante el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes. Según los populares, la ausencia de un plan de contingencia está provocando un colapso en los servicios municipales que ya se traduce en largas esperas y agendas saturadas. La popular Noelia Pérez ha criticado con dureza que el Concello no actuase con la diligencia necesaria a pesar de conocer de antemano el incremento de la demanda. “Estamos vendo xa como o Rexistro presenta longas colas a diario e como os servizos sociais teñen as súas axendas completas ata o límite do prazo establecido”, señaló la edil, que teme que esta situación derive en retrasos en expedientes de dependencia o Axuda no Fogar. Desde el PP urgen a una actuación inmediata para evitar que la gestión municipal perjudique a los vecinos, “ afectando a outros servizos fundamentais que xa están tensionados”.

La formación también dirige sus críticas hacia el Gobierno central, acusándolo de “improvisación” y de trasladar la presión migratoria a administraciones locales sin los recursos necesarios.