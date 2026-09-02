El PP de Ourense dice estar listo para presentar 92 candidaturas
Elecciones municipales
El presidente provincial del PP, Luis Menor, llama a ser ambiciosos y recuperar “o seu mellor momento”
El presidente provincial del PP, Luis Menor, aseguró ayer que su partido estaría listo para presentar una candidatura en los 92 concellos de Ourense “se as eleccións foran mañá” y, al mismo tiempo, que “como partido que buscamos mellorar, haxa sitios nos que seguimos traballando”.
Insistió Menor en su argumento de que el partido está “lonxe do seu mellor momento, pois estamos a 18 alcaldías do que foi o teito do Partido Popular ourensán, que eran 72. Iso é un dato obxectivo”. Volvió también a incidir en su voluntad de llegar a acuerdos con las gestoras y formaciones locales a la hora de elaborar las listas, pero sin dejar de lado el hecho de que “temos que actuar onde realmente non logramos conectar”.
Algunhas persoas, nun momento determinado, non aceptan dicir: non dou pasado dos 300 votos e nos fan falta 500 ou 600 para gobernar"
A este respecto, lanzaba un mensaje a “algunhas persoas que, nun momento determinado, non aceptan dicir: non dou pasado dos 300 votos e nos fan falta 500 ou 600 para gobernar. A dirección pode coller dúas cuestións: ou non me meto en líos e deixo que sigamos perdendo como sempre, ou intento facer algo diferente. Os militantes poñen ó presidente e ao equipo de dirección para gañar eleccións, e nós temos que gañalas para levar a cabo o noso programa”.
Esa llamada a ser ambiciosos quedaba ilustrada con la necesidad que expresaba Menor de seguir creciendo en las principales villas de la provincia, y consolidar allí mayorías sólidas. “Eu son o alcalde con máis votos que ten o Partido Popular na provincia de Ourense”, indicaba. “Non me gustaría selo, porque significa que non gañamos nas vilas importantes. A segunda é a miña compañeira Marta (Novoa), a alcaldesa de San Cibrao, que tampouco debería selo porque é a oitava ou novena poboación desta provincia”, añadía.
Confianza en el militante
A pesar de estas críticas, Luis Menor expresaba su total confianza en la militancia de cara al ciclo electoral. “Eu levo 35 anos militando no Partido Popular. Polo tanto, coñezo a todos os presidentes, coñezo a toda a xente que formou parte do Partido Popular, e teño o máximo respecto por todo o mundo que peta polas portas, que saca votos, que pon o seu coche, e que traballa desinteresadamente”, y sentenciando con la afirmación “están completamente equivocados os que din o contrario”.
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