El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpó de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a una interpretación interesada de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la entrada por mar a la ciudad española que fue amplificada por Rusia e Israel, que se revuelven contra la posición del Gobierno tanto en la guerra de Ucrania como en el genocidio de Gaza. Ambos países han pedido a España pruebas o indicios de su participación en esa campaña de bulos y desinformación. Hombre, las intoxicaciones en las redes mediante la utilización de biots en las redes sociales no se rastrean buscando un domicilio legal y nadie va a reconocer que ataca a otro país con métodos de las guerras híbridas, y es tan difícil de demostrar que eso ocurre como igual de difícil es desmentirlo.

Entre creer al Gobierno o a Putin y a Netanyahu, la alternativa debe favorecer al primero, aunque a veces cueste, Todo el mundo sabe cómo se las gastan ambos genocidas y que no dudan en embarrar el terreno sea intentando manipular las opciones democráticas en unas elecciones como lanzando mensajes exculpatorios de sus tropelías. Pedro Sánchez apoyó su denuncia en informes europeos. No obstante, al Gobierno le queda por aclarar el papel de Marruecos en el desaguisado de Ceuta, por su ceguera o por su condescendencia.